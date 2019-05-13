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YSK seçmen kaydı sorgulama

31 Mart'ta oy kullandığı halde YSK'nın seçmen kaygı sorgulama panelinde yer almayan çok sayıda vatandaş var.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 10:25..
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YSK seçmen kaydı sorgulama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart seçimleriyle ilgili kararını verdi. İstanbul seçmeni 23 Haziran tarihinde tekrar sandık başına gidecek.

Bu kez yalnız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için oy atılacak.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERENLER OLDU

Ancak bazı vatandaşlar sosyal medyadan kendi seçmen kayıtlarının çıkmadığına dair tepkilerini dile getiriyor.

YSK seçmen kaydı sorgulama

Daha önce oy kullanan bazı kişilerin YSK'nın sisteminde görünmesi, bazılarının ise görünmemesi kafaları karıştırdı.

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NÜFUS KAYDI DURUYOR

Nüfus müdürlüğünden bakıldığında kayıtlarınız duruyor. YSK'nın sistemi ise henüz güncellenmedi. Bu durum kafa karışıklığının asıl neden olarak ön plana çıkıyor.

YSK seçmen kaydı sorgulama

Öte yandan, Ruhat Mengi Twitter hesabı üzerinden seçmen kayıtları hakkında şahit olduğunu söylediği bir tweet attı. Mengi, "Arkadaşlar, herkes e- devlet'ten ikametgahını kontrol etsin. Tanıdığım birkaç kişinin kaydı silinmiş. Bu kişilerin yerine başkaları mı oy kullanır bilmiyorum. Ama silinenler kullanamayacak" iddiasında bulundu.

YSK seçmen kaydı sorgulama

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