YSK, yerel seçimlerin iptali başvurusunu reddetti

Siyasette tüm dengeler değişti...

Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından 'mutlak butlan' kararı çıktı.

KURULTAY İPTAL EDİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verilirken Kurultay tarihi olan 5 Kasım 2023'ten sonra yapılan tüm kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu.

YEREL SEÇİMLERİN İPTALİ GÜNDEMDE

Bir CHP üyesi, karar sonrası 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu.

YSK BAŞVURUYU REDDETTİ

YSK'nın bugünkü toplantısında bu konunun da gündemde olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin olarak toplantı düzenleyen YSK'dan açıklama geldi.

YSK'nın, bir CHP üyesinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddettiği bildirildi.

CHP BİRİNCİ PARTİ OLMUŞTU

2024 yılındaki yerel seçimlerde, CHP yüzde 37,6 oy oranı ile birinci parti oldu ve İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde yerel seçimleri kazanmıştı.