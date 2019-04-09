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YSK'nın İstanbul kararına AK Parti'den itiraz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 10:31..
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YSK'nın İstanbul kararına AK Parti'den itiraz

İstanbul'da tüm oyların sayılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilen AK Parti'den açıklama geldi.

''TEKRAR YSK'YA GİDECEĞİZ''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, resmi Twitter hesabından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine ilişkin, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceklerini duyurdu.

Yavuz, ''YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz'' şeklinde konuştu.

YSK'nın İstanbul kararına AK Parti'den itiraz

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