Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını reddetti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni dönem...

CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararına ilişkin itiraz süreci devam ediyor.

CHP, YSK'YA BAŞVURDU

CHP kurmayları karara hem Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi'nde hem de Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) itiraz etti.

CHP, itiraz dilekçesinde söz konusu tedbir kararının madden ve hukuken icrasının imkansız olduğu belirtmiş 21 Eylül 2025 tarihli CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 28-30 Kasım 2025 tarihli 39. Olağan Kurultayı sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti talep edildi.

Dilekçede, bu ihtiyati tedbir kararının uygulanabilir nitelikte olmadığı vurgulandı. Ayrıca YSK’nın daha önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul il kongresi ve ilçe kongrelerine ilişkin tedbir kararları karşısında verdiği tam kanunsuzluk başvurularına verdiği kabul kararlarına atıf yapıldı.

YSK BAŞVURUYU REDDETTİ

Bugün ise YSK Başkanı Serdar Mutta ve YSK üyeleri sabah saatlerinde kuruma gelerek mesaisine başladı.

Olağan görüşmelerini tamamlayan YSK, konuyu görüşmek üzere 17:30'da toplandı.

Yapılan görüşme sonra YSK'nın CHP'nin başvurusunu reddettiği bildirildi.

CHP'NİN TEDBİR İTİRAZINA MAHKEMEDEN RET

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı karara bağladı.

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi.

Kararda; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun "İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz" başlıklı 394’üncü maddesi ile “Temyiz Edilemeyen Kararlar” başlıklı 362’nci maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetti.

'KARAR KESİN OLARAK VERİLDİ'

Kararda, “Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmasının, itiraz sürecini durdurmayacağına ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine atıf yapıldı.

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen kararın, 22 Mayıs tarihinde oy birliğiyle ve kesin olarak alındığı belirtildi.



