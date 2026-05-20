Yüksek tansiyonda ilaç devri bitiyor; Damarlara implant takılacak

Genellikle orta yaşlarda başlayan tansiyon rahatsızlığı, sosyal hayatında da büyük bir kısmını etkiliyor.

Tansiyon hastası olduğunu öğrenen bireyler; ilaç içmeye, tuzsuz yemeye ve egzersiz başlıyor.

Ancak yine de bazı hastalarda tansiyon ölçüm cihazındaki değerler yükselmeye devam ediyor.

İlaç dirençli hipertansiyon olarak bilinen bu durum, dünya çapında milyonlarca insanı etkiliyor ve kalp krizi, felç ve böbrek hastalığı riskini artırıyor.

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, hafif elektriksel uyarım yoluyla kan basıncını düşürmek için 3 boyutlu baskı teknolojisini kullanarak CaroFlex cihazını geliştirdi.

Device dergisinde yayınlanan bir çalışmada; ilk hayvan denemelerinde, cihazın kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu ve geleneksel implantlarda yaygın olarak görülen tahrişi ve doku hasarını önemli ölçüde azalttığı görüldü.

TANSİYONU OTOMATİK DÜŞÜRÜYOR

CaroFlex adı verilen cihaz, boyundaki bir atardamara yerleştiriliyor ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek hafif elektrik sinyalleri gönderiyor.

Bu sensörler, kan akarken atardamar duvarlarının ne kadar gerildiğini sürekli olarak izler.

Kan basıncı çok yükseldiğinde, sensörler beyne sinyaller gönderir.

Vücut daha sonra kalp atış hızını yavaşlatarak ve kan damarlarını gevşeterek tepki verir, bu da basıncı doğal olarak düşürür.

UMUT VADEDEN BİR TEDAVİ

Penn State Üniversitesi Mühendislik Bilimi ve Mekaniği Bölümü'nde Wormley Ailesi Erken Kariyer Yardımcı Profesörü olan Tao Zhou, "Birçok hasta için, üç ila beş ilacın bir arada kullanılması bile yüksek tansiyonlarını hafifletmiyor. Bu durumlarda, vücudun doğal tepki sistemlerini düzenlemek için elektriksel sinyaller kullanan biyoelektronik cihazlar, umut vadeden bir alternatif tedavi yöntemi sunmaktadır." dedi.

