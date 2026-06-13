Yüksekova semalarında 'UFO' benzetmesi yapılan merceksi bulutlar büyüledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açık ve berrak bir gökyüzünde aniden ortaya çıkan sıra dışı bulut oluşumları, vatandaşlar arasında büyük merak uyandırdı. Gökyüzünde adeta asılı duran ve düzenli formlar oluşturan bulutlar, kısa sürede değişen şekilleriyle görsel bir şölen oluşturdu.

GÖKYÜZÜNDE “DİSK” VE “HALKA” GÖRÜNTÜSÜ

Sabah saatlerinde etkili olan sakin hava koşullarıyla birlikte ortaya çıkan merceksi bulutlar, kimi zaman üst üste dizilmiş tabakaları, kimi zaman da kusursuz halka yapılarıyla dikkat çekti.

Çevrede başka bulut kümelerinin bulunmaması, bu oluşumları daha da belirgin hale getirirken, gökyüzündeki görüntü kısa sürede ilçe sakinlerinin ilgi odağı oldu.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Doğa olayına tanıklık eden ilçe esnaflarından Haydar Selimoğlu, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

Selimoğlu, sabah saatlerinde gökyüzünün tamamen açık olduğunu belirterek, “Bir anda dağın üzerinde sanki kusursuz bir cisim duruyormuş gibi bulut oluştu. Etrafında hiçbir bulut yoktu. Dakikalar içinde şekil değiştirdi, adeta gökyüzüne çizilmiş bir tablo gibiydi” sözleriyle o anları anlattı.

Vatandaşlar ise gökyüzündeki görüntüleri “UFO’ya benzeyen bulutlar” şeklinde yorumlayarak cep telefonlarıyla kaydetti.

MERCEKSİ BULUTLAR NASIL OLUŞUYOR?

Meteoroloji uzmanlarının verdiği bilgilere göre merceksi (lenticular) bulutlar, güçlü rüzgar akımlarının dağlık ve engebeli arazilerle karşılaşması sonucu oluşuyor.

Hava akımlarının dalga hareketi şeklinde yükselmesiyle birlikte, en soğuk noktalarda yoğunlaşma meydana geliyor ve bu durum bulutlara karakteristik mercek formunu kazandırıyor. Bu nedenle bulutlar, sabit ve simetrik yapılarıyla dikkat çekiyor.

YÜKSEKOVA’NIN COĞRAFYASI ETKİLİ OLDU

Uzmanlar, Yüksekova’yı çevreleyen sarp dağların bu tür nadir atmosfer olaylarının oluşumu için uygun bir zemin hazırladığını belirtiyor. Bölgedeki topografik yapı ve hava akımlarının etkileşimi, merceksi bulutların oluşma ihtimalini artırıyor.

KISA SÜRE GÖRÜNÜP YOK OLDULAR

Görenlerin tekrar tekrar baktığı bulutlar, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte kısa süre içinde etkisini kaybetti. Fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunan doğa olayı, gökyüzündeki kısa süreli görsel şölenin ardından kayboldu.