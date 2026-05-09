Yüksekova yaylasında patlama: Genç çoban yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü kırsalındaki yaylada, 17 yaşındaki Muhammed Aykut, sabah saatlerinde sürüsünü otlatmak üzere Doski Vadisi’ne çıktı.

Koyunlarını otlattığı sırada henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cismin aniden infilak etmesiyle bölgede büyük panik yaşandı. Şiddetli patlamanın etkisiyle genç çoban çeşitli yerlerinden yaralanırken, sürüde bulunan 3 koyun da olay yerinde telef oldu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammed Aykut, daha sonra ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamaya neden olan cismin türünün belirlenmesi amacıyla uzman ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve bölgedeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.