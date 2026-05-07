Yüksekovaspor ile Hakkarigücü yenişemedi
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasından ertelenen maçta Yüksekovaspor, Hakkarigücü ile 1-1 berabere kaldı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasından ertelenen maçta Yüksekovaspor ile Hakkarigücü karşı karşıya geldi.
Şemdinli Şehir Stadı'nda Yüksekovaspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Princella Adubea'nın 26. dakikada attığı golle ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
HAKKARİGÜCÜ'NÜN GOLÜYLE MAÇ BERABERE BİTTİ
Konuk ekip, 79. dakikada Victoria Thalita'nın kaydettiği golle eşitliği yakaladı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi