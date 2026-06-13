Yüksel Yıldırım’dan Enner Valencia söylentisine tepki

Kadrosunda Marius Mouandilmadji, Cherif Ndiaye ve Fatih Kaya gibi santrforlar bulunan Samsunspor’un ismi, eski Fenerbahçeli Enner Valencia ile anılmaya başladı.

Sosyal medyada çıkan haberlere kendisine ait hesaplardan tepki gösteren Başkan Yüksel Yıldırım, Samsunspor’un yaşlı futbolcularla ilgilenmediğini sert bir şekilde dile getirdi.

"BURASI EMEKLİ SANDIĞI KULÜBÜ DEĞİL"

Kulüp olarak yaşlı futbolcu transferi politikaları olmadıklarının altını çizen Yüksel Yıldırım, "Yalan haber yapmak sizlere yakışmıyor. Samsunspor taraftarını böyle saçma sapan haberlerle kandıracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bizim futbol vizyonumuzda bu yaştaki oyuncular asla transfer gibi işlerimiz olamaz. Burası emekli sandığı kulübü değil. Başka Kulüpler için yapın bu haberleri" diye konuştu.

YAŞ ORTALAMASI 25

Karadeniz temsilcisinin 34 futbolcudan oluşan kadrosunun şu andaki yaş ortalaması ise 25 olarak dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

1 milyon euro piyasa değeri bulunan forvet oyuncusu, 2020-2023 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

Fenerbahçe formasıyla 2022-2023 sezonunda Süper Lig gol krallığı yaşayan deneyimli isim, daha sonra Brezilya ekibi Internacional takımına transfer olmuştu.

Meksika takımı Pachuca'nın formasını giyen Valencia, ülkesi Ekvador'la 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.