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Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Çin'de yaşayan Tian Jiwen, ince bir işçiliğin ardından yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor.

İHA | 14.04.2019 - 01:38..
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  2. Kültür Sanat
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Son zamanlarda giderek gelişen yumurta oymacılığı Çin’de bir kişi tarafından sanat eserine dönüştürülüyor.

Her gün yaklaşık 30 yumurta aldığını belirten Jiwen, yumurta oymanın muhteşem bir şey olduğunu belirterek kırılgan yapısından dolayı çok sabit ve sakin kalarak oyma işleminin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

"KIRILGAN" SANAT

Jiwen, her gün pazara gittiğini ve günde yaklaşık 30 yumurta aldığını, yaptığı işten çok memnun olduğunu dile getirdi. Kalem, silgi bir takım kesici aletlerle sanat eserine dönüştürdüğü yumurtaları "Kırılgan sanat" olarak tanımlıyor.

Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

BİR HAFTALIK EL EMEĞİ

Basit bir sembolün yumurtaya işlenmesinin 2 ila 3 saatini aldığını belirten Jiwen, karmaşık sembolleri ise 1 hafta içerisinde yapabiliyor. Jiwen, genelde kültürel semboller işleyerek geleneklerini de aktarabilmeyi hedefliyor.

Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

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