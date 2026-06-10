Yumuşayan erikler böyle canlanıyor: Bütün yaz tüketebilirsiniz

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan erik, satın alındıktan birkaç gün sonra yumuşamaya başlayabiliyor.

Birçok kişi bu durumda meyveleri tüketmekte tereddüt ederken, bazıları da doğrudan çöpe atmayı tercih ediyor.

Oysa yumuşamış erikler bozulmuş anlamına gelmiyor.

Aksine, doğru yöntemlerle değerlendirildiğinde hem lezzetini koruyor hem de uzun süre tüketilebilecek farklı ürünlere dönüştürülebiliyor.

Bir avuç yumuşamış erik; reçelden marmelada, kompostodan meyve soslarına kadar birçok farklı tarifte yeniden hayat bulabiliyor.

Peki; yumuşayan erikler ne yapılır, hangi tariflerde kullanılır? İşte yumuşamış erikleri değerlendirmenin en pratik yolları...

Marmelat tarifi

Yumuşamış erikleri değerlendirmenin en pratik yollarından biri marmelat yapmak. Özellikle fazla olgunlaşmış erikler bu tarif için oldukça uygundur.

1 kilogram yumuşamış erik

500-600 gram toz şeker

Yarım limonun suyu

1. Erikleri iyice yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın.

2. Meyveleri derin bir tencereye alın.

3. Şekeri ekleyip 20-30 dakika bekletin.

4. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak pişirmeye başlayın.

5. Erikler tamamen yumuşayıp dağılınca blenderdan geçirin veya süzgeçten geçirerek pürüzsüz hale getirin.

6. Kıvam almaya başlayınca limon suyunu ekleyin.

7. Yaklaşık 30-40 dakika daha kaynatın.

8. Sıcakken steril kavanozlara doldurup kapaklarını kapatın.

Serin ve karanlık ortamda aylarca saklanabilir.

Komposto tarifi

Yumuşayan erikleri değerlendirmek için en ferahlatıcı yöntemlerden biri kompostodur.

500 gram erik

1 litre su

4-5 yemek kaşığı şeker

1 adet çubuk tarçın (isteğe bağlı)

2-3 adet karanfil (isteğe bağlı)

1. Erikleri yıkayıp çekirdeklerini çıkarın.

2. Suyu tencereye alın ve kaynatın.

3. Şeker, tarçın ve karanfili ekleyin.

4. Erikleri ilave ederek 10-15 dakika pişirin.

5. Meyveler yumuşayınca ocaktan alın.

6. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında soğutun.

Soğuk servis edildiğinde yaz aylarında oldukça ferahlatıcı bir içecek olur.

Sirke tarifi

Çok yumuşamış erikler için en iyi değerlendirme yöntemlerinden biri de doğal sirke yapımıdır.

1 kilogram erik

2 litre içme suyu

2 yemek kaşığı bal veya esmer şeker

1 çay bardağı doğal elma sirkesi

1. Erikleri yıkayın ve iri parçalar halinde doğrayın.

2. Cam kavanoza yerleştirin.

3. Bal veya şekeri suda eritip kavanoza ekleyin.

4. Elma sirkesini ilave edin.

5. Kavanozun ağzını temiz bir tülbentle kapatın.

6. Güneş almayan bir ortamda bekletin.

7. İlk 15 gün boyunca günde bir kez tahta kaşıkla karıştırın.

8. Yaklaşık 30-45 gün sonra süzün.

9. Tekrar kavanoza alıp 15-20 gün daha dinlendirin.

Sirkenin tadı oturduğunda tüketmeye başlayabilirsiniz. Salatalarda ve çeşitli yemeklerde doğal aroma verici olarak kullanılabilir.