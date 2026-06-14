Yunan amiralden Türkiye yorumu: Yeni bir sünni eksen kurdular

Yunanistan’da yayın yapan Naftemporiki televizyonundaki Rush Hour programına katılan emekli Yunan Tuğamiral Ioannis Egolfopoulos, Türkiye’nin Orta Doğu, Afrika ve Doğu Akdeniz’de izlediği stratejik politikaları değerlendirdi.

Harita üzerinden bölgesel gelişmelere dair analizlerde bulunan Egolfopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politika adımlarını ve Türkiye’nin küresel ölçekteki hamlelerini eleştirel bir dille yorumladı.

"TÜRKİYE YENİ BİR SÜNNİ EKSEN KURUYOR"

İran'ın bölgedeki vekil güçleri olan Husiler, Hizbullah ve Irak'taki milisler üzerinden kurduğu nüfuzun zayıfladığını söyleyen Egolfopoulos, bu boşluğun Ankara tarafından doldurulmaya çalışıldığını öne sürdü.

Türkiye'nin stratejik bir hamle yaptığını savunan Yunan amiral, "Türkiye, memnuniyetsiz Müslümanların koruyucusu olarak ortaya çıkmaya çalışıyor. ABD ve İsrail'in çıkarlarına tamamen zıt yönde ilerleyen yeni bir Sünni eksen yaratıyorlar." dedi.

"ERDOĞAN BÜTÜN ZARLARI MASAYA ATTI"

Hindistan'dan başlayıp Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun (IMEC) Türkiye'yi rahatsız ettiğini belirten Egolfopoulos, Ankara'nın bu projeye karşı hamleler geliştirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik manevralarına dikkat çeken Egolfopoulos, "Erdoğan kendisine karşı nelerin geldiğini biliyor. Şu anda yaptığı şey, bütün zarları masaya atmaktır. Gittiği yön, ABD ve İsrail çıkarlarına tamamen aykırıdır." diye konuştu.

"SAHEL BÖLGESİNDE İSTİKRARSIZLIK YARATACAKLAR"

Yunan amiralin en skandal iddialarından biri ise Türkiye'nin son 20 yılda tarih yazdığı Afrika politikası üzerine oldu.

Türkiye'nin Orta Doğu'da sahipsiz kalan radikal grupları Afrika'ya taşıdığını öne süren Egolfopoulos, "Türkiye, kendi kontrolündeki bu grupları Sahel bölgesine yönlendirerek orada devasa bir istikrarsızlık yaratacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ OYUNUN DIŞINA İTTİK"

Doğu Akdeniz'deki enerji denklemi ve Mavi Vatan haritası üzerinden de küstah değerlendirmelerde bulunan Egolfopoulos, Türkiye'nin bölgedeki enerji projelerinden dışlandığını savundu.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve ABD'nin ortak hareket ettiğini anlatan Egolfopoulos, "Türkiye'yi oyunun dışına ittik. Hiçbir yerde yoklar. Ekonomileri berbat durumda ve bu enerji haritalarının hiçbirinde yer almıyorlar." dedi.

Türkiye'nin bu duruma tepki olarak Mavi Vatan stratejisini devreye soktuğunu ve Libya ile anlaşmalar yaptığını belirten Yunan amiral, "Bize 'Orada ne işiniz var?' diyorlar." dedi.