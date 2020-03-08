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Yunan askeri, plastik mermiye tel yerleştirdi

Yunanistan'ın, sınırdaki göçmenlere karşı insanlık dışı tutumu bir kez daha gözler önüne serildi.

AA | 08.03.2020 - 12:26..
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Yunan güvenlik güçlerinin, Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler için sınırda bekleyişlerini sürdüren göçmenlere yönelik zulmü devam ediyor.

Bunun son örneği, mültecilere plastik mermiyle yapılan müdahalede ortaya çıktı.

PLASTİK MERMİYE TEL KOYDULAR

Sınırda Yunanistan tarafından gelen plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye, saplanması için tel yerleştirildiği tespit edildi.

Yunan askeri plastik mermiye tel yerleştirdi VİDEO

Yunan askeri, plastik mermiye tel yerleştirdi

BOYNUNDAN PLASTİK MERMİ ÇIKARILDI

Dün Yunan askerinin makineli tüfek ile sığınmacılara ateş etmesi görüntülere de yansımıştı.

Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti.

Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı. Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.

Yunan askeri, plastik mermiye tel yerleştirdi

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