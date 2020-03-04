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Yunan askerleri mültecilere ateş açtı

Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen bazı mülteciler, Yunan askerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

AA | 04.03.2020 - 12:29..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Türkiye sınır kapılarının açılmasının ardından, Avrupa'ya gitmek isteyn mülteciler sınıra doğru akın etti.

Günlerdir tampon bölgenin yakınındaki arazide bulunan mülteciler, Yunan askerlerinin müdahalelerine maruz kalmaya devam ediyor.

YUNAN ASKERİ ATEÇ AÇTI

Bölgede bekleyişlerine devam eden mültecilere Yunan askeri tarafından bu kez ateş açıldı. Müdahale sonrası bazı mültecilerin yaralandığı öğrenildi.

Yunan askerleri mültecilere ateş açtı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yunanlılar, müdahalelerine gaz bombaları ile devam ederken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, atılan gaz bombalarından, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mülteciler etkilenirken, nefes almakta zorluk çekenler oldu.

Yunan askerleri mültecilere ateş açtı

Yunan askerleri mültecilere ateş açtı

Yunan askerleri mültecilere ateş açtı

Yunan askerleri mültecilere ateş açtı

Yunan askerleri mültecilere ateş açtı

Yunan askerleri mültecilere ateş açtı

Yunan askerleri mültecilere ateş açtı

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