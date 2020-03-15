taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.282
Euro
7.0304
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
309.694
Bitcoin
35874.23

Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Lastik botla Yunan adalarına geçmek isterken, Yunanistan askerlerince Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldı.

DHA | 15.03.2020 - 23:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Bodrum'dan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup göçmen, önceki gün saat 01.56'da Akyarlar Mahallesi açıklarında olduklarını ve Yunan Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından Türk kara sularına itildiklerini belirtip, yardım istedi.

36 GÖÇMEN KURTARILDI

Göçmenlerin cep telefonundan yaptıkları ihbar üzerine bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik botu ekibi, 16 Güney Afrika, 7 Kongo, 5 Suriye, 3 Kamerun, 2 Pakistan, 2 Gabon ve 1 Filistin uyruklu göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirilen, 5'i çocuk, 12'si kadın 36 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.

Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

İlginizi Çekebilir
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Avrupa'dan gelen 7, ABD'den gelen 3 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.
Koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı
Çankaya Köşkü'nde koronavirüse yönelik tedbirlere ilişkin düzenlenen toplantıda yeni kararlar alındı.
Koronavirüse dair doğru bilinen yanlışlar
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklama yapıldı.
İtalya'da koronadan bir günde 368 kişi öldü
İtalya'da koronavirüs nedeniyle 24 saat içerisinde 368 kişinin ölmesiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 1809'a yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
268
İspanya Kralı, babasının maaşını kesti
İspanya Kralı, babasının maaşını kesti
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir