taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46995
Euro
6.1462
Altın
1202.44
Borsa
92170.69
Gram Altın
211.266

Yunan Bakan'ı azarlayan Patrik'ten Erdoğanlı tepki

İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çipras'ın kararına tepki gösterirken "Beni Erdoğan ciddiye alıyor, Çipras kim" diyerek hesap sordu.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 09:13..
  1. Haberler
  2. Dünya
Yunan Bakan'ı azarlayan Patrik'ten Erdoğanlı tepki

Yunanistan’da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması için Başbakan Aleksis Çipras ile Atina Başpiskoposu Yeronimos arasında anlaşmaya varıldı. Ancak varılan anlaşmaya İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan tepki geldi.

"BANA ERDOĞAN SAYGI GÖSTERİYOR, ÇİPRAS NASIL HOR GÖRÜR"

Bartholomeos, bu anlaşmayla ilgili kendisini bilgilendirmek için İstanbul’a gelen Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu’nu azarladı.

Ta Nea Gazetesi'nden Yorgo Papahristu’nun haberine göre, Bartholemos görüşme sırasında İstanbullu Rum olan Gavroğlu’na “Bana, (Başkan) Erdoğan saygı gösteriyor. Çipras beni hor göremez. Bunu kabul etmiyorum.” diye konuştu.

Yunan Bakan'ı azarlayan Patrik'ten Erdoğanlı tepki

"BEN BU OYUNLARI KABUL ETMEM"

Patrik Bartholomeos, görüşmede ayrıca “Ben koskoca Rusya’nın, Putin’in saldırılarından yılmadım. Şimdi, aleyhimde oynanan bu oyunları mı kabul edeceğim? Yanılıyorsunuz.” diyerek tepki gösterdi.

"BENİ ZAMANINDA BİLGİLENDİRMEN GEREKİRDİ"

Bartholomeos “Sen İstanbul’da doğdun. Senin beni zamanında bilgilendirmen gerekirdi.” diyerek de Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Gavroğlu’nu azarladı.

Fener Patriği, Ukrayna Kilisesi’nin Rus Kilisesi’nden bağımsızlığı nedeniyle Rusya ile de kriz yaşıyor.

Yunan Bakan'ı azarlayan Patrik'ten Erdoğanlı tepki
Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

36
Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı liderlere dinletildi

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı liderlere dinletildi

48
AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

106
Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

26
Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

27
ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

20
Erdoğan ile Trump Halkbank'ın durumunu konuştu

Erdoğan ile Trump Halkbank'ın durumunu konuştu

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM