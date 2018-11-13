Yunan Bakan'ı azarlayan Patrik'ten Erdoğanlı tepki

Yunanistan’da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması için Başbakan Aleksis Çipras ile Atina Başpiskoposu Yeronimos arasında anlaşmaya varıldı. Ancak varılan anlaşmaya İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan tepki geldi.

"BANA ERDOĞAN SAYGI GÖSTERİYOR, ÇİPRAS NASIL HOR GÖRÜR"

Bartholomeos, bu anlaşmayla ilgili kendisini bilgilendirmek için İstanbul’a gelen Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu’nu azarladı.

Ta Nea Gazetesi'nden Yorgo Papahristu’nun haberine göre, Bartholemos görüşme sırasında İstanbullu Rum olan Gavroğlu’na “Bana, (Başkan) Erdoğan saygı gösteriyor. Çipras beni hor göremez. Bunu kabul etmiyorum.” diye konuştu.

"BEN BU OYUNLARI KABUL ETMEM"

Patrik Bartholomeos, görüşmede ayrıca “Ben koskoca Rusya’nın, Putin’in saldırılarından yılmadım. Şimdi, aleyhimde oynanan bu oyunları mı kabul edeceğim? Yanılıyorsunuz.” diyerek tepki gösterdi.

"BENİ ZAMANINDA BİLGİLENDİRMEN GEREKİRDİ"

Bartholomeos “Sen İstanbul’da doğdun. Senin beni zamanında bilgilendirmen gerekirdi.” diyerek de Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Gavroğlu’nu azarladı.

Fener Patriği, Ukrayna Kilisesi’nin Rus Kilisesi’nden bağımsızlığı nedeniyle Rusya ile de kriz yaşıyor.



Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu