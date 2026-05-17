Yunan basını Baykar-Safran anlaşmasını yazdı: Fransa bize ihanet etti

Savunma sanayiinde Türkiye zamanı...

Baykar ile Safran Electronics & Defense, insansız hava araçları ve akıllı sistemler alanında stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı.

YUNANİSTAN RAHATSIZ OLDU

Akıllı mühimmat ve ekipmanların birlikte üretilmesine ilişkin anlaşma ise Yunanistan'da tedirginlik yarattı.

Yunanistan merkezli Pentapostagma, ‘Yunanistan’da Fransız haini’ başlıklı haberinde, Türk savunma şirketi Baykar ile Fransız savunma devi Safran arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasının Atina’da rahatsızlık yarattığını yazdı.

'BAYKAR AVRUPA’DA ETKİSİNİ ARTIRIYOR'

Haberde, Baykar’ın Avrupa savunma sanayiindeki etkisini artırdığı belirtilirken, Safran ile yapılan anlaşmanın özellikle Bayraktar TB2 ihracat versiyonlarını kapsadığı ifade edildi.

'AFRAN SİSTEMLERİ BAYRAKTAR TB2’YE ENTEGRE EDİLECEK'

Uluslararası savunma kaynaklarına dayandırılan haberde, Fransız Safran şirketinin geliştirdiği “Euroflir 410” elektro-optik sisteminin Bayraktar TB2 İHA’larına entegre edileceği aktarıldı.

Tarafların imzaladığı anlaşma kapsamında sensör, navigasyon teknolojileri ve güdümlü mühimmat çözümlerinde ortak çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.

Euroflir ailesinin keşif, gözetleme, hedef tespiti ve hedef takibi görevlerinde kullanıldığı belirtilirken, sistemin özellikle ihracat pazarına yönelik TB2 platformlarında değerlendirileceği ifade edildi.

YUNAN BASINI: İŞ BİRLİĞİ TB2 İLE SINIRLI DEĞİL

Yunan basınına göre Baykar-Safran iş birliği yalnızca Bayraktar TB2 platformunu kapsamıyor.

Fransız teknolojilerinin Bayraktar Akıncı ve Kızılelma gibi platformlarda da kullanılabileceği öne sürüldü.

Haberde ayrıca Kızılelma insansız savaş uçağının Ukrayna motoru kullandığı da hatırlatıldı.

YUNANİSTAN’DA 'FRANSA ÇELİŞKİSİ' TARTIŞMASI

Pentapostagma, söz konusu anlaşmanın Yunanistan ile Fransa arasında yenilenen savunma iş birliği anlaşmasının hemen ardından gelmesine dikkat çekti.

Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Fransa’nın gerektiğinde Yunanistan’ın yanında olacağı’ yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, Paris yönetiminin aynı dönemde Türk savunma sanayisiyle iş birliği yapmasının Atina’da ‘çelişkili’ bulunduğu ifade edildi.

Yunan yayın organı, Atina yönetiminin Paris nezdinde girişimde bulunarak söz konusu anlaşmanın iptalini veya askıya alınmasını talep etmesi gerektiğini savundu.

MANŞETLERİNE TAŞIDILAR

Ayrıca Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini de, Türk savunma sanayi devi Baykar ile Fransız Safran şirketi arasında imzalanan anlaşmayı manşete taşıdı.

"Baykar ile Fransız savunma sanayii şirketi Safran arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının Atina’da yoğun tartışmalara yol açtığı" belirtilen analizde, söz konusu anlaşmanın Baykar’ın Avrupa savunma pazarındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdiği ve şirket için Avrupa’nın kapılarını geniş ölçüde araladığı ifade edildi.