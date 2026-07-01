Yunan basını: Fransızlar, SAMP/T füzelerini Türkiye’ye vererek bize ihanet edebilir

Geçtiğimiz günlerde Fransa, SAMP/T füzeleri konusunda Türkiye’ye uyguladığı blokajı kaldırdı.

Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda İtalya’ya ait bir adet SAMP/T hava savunma sistemi, Konya’da bulunan 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na konuşlandırıldı.

Bu kapsamda gözler, Türkiye’nin bu füzelerin üretiminde İtalya ve Fransa ile ortak olma ihtimaline çevrildi.

Fransa’nın Türkiye’ye tutumunun yumuşaması ve savunma sanayii alanındaki iş birlikleri sayesinde ortak üretim ihtimali gündeme gelirken Yunanistan, yaşananlardan rahatsız oldu.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİNDE SAMP/T İÇİN MÜZAKERELER BAŞLADI

Pentapostagma haber sitesi, 'Fransızlar SAMP/T füzelerini Türkiye’ye vererek bize ihanet mi edecekler?' başlıklı haberle bu rahatsızlığı dile getirdi.

Habere göre Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde, Fransa ve Türkiye arasında SAMP/T uçaksavar ve balistik füze savunma sisteminin satın alınması ve ortak üretimine yönelik müzakereler yoğunlaştı.

ANLAŞMA DUYURULABİLİR

Fransa ve Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde SAMP/T uçaksavar/füze savunma sistemi için bir anlaşma imzaladıklarını duyurabilir.

Türkiye, SAMP/T sistemini “Çelik Kubbe” olarak bilinen çok katmanlı ulusal hava savunmasının en üst stratejik kademesi olarak entegre etmek istiyor.

TÜRKİYE'NİN BU KAPSAMDA TÜM EKSİKLERİ TAMAMLANACAK

Bu sistem, gelişmiş balistik tehditlere ve seyir füzelerine karşı yerli sistemlerin (Hisar ve Siper gibi) bıraktığı boşlukları doldurarak Türkiye'nin tüm eksiklerini tamamlar hale gelecek.

ANKARA TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE YEREL ÜRETİM İSTİYOR

Erişim konusunda Ankara, sistemin Çelik Kubbe’nin yerel komuta ve kontrol (C2) ağıyla tam olarak entegre edilebilmesi için teknoloji transferi, yerel üretim ve kaynak kod/geliştirme erişimini içeren bir anlaşma yapılması konusunda İtalya aracılığıyla Eurosam konsorsiyumuna (MBDA ve Thales) baskı yapıyor.

FRANSA'NIN TUTUMU YUMUŞADI

Fransa’nın tutumu, 2019’dan itibaren kopan ilişkiler ve son yıllarda savunma sanayii alanında yaşanan iş birlikleriyle birlikte yumuşadı.

Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Macron, SAMP/T hakkında doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi.

GÜNEYDOĞU KANADI GÜÇLENECEK

Ankara, görüşmede ittifakın güneydoğu kanadını güçlendirme ihtiyacını vurguladı.

İTALYAN SAMP/T FÜZESİ

Zirvede açıklanması beklenen daha geniş kapsamlı savunma anlaşmalarına hazırlık olarak NATO, Konya’daki 3. Ana Jet Üssü’ne İtalyan SAMP/T füze sisteminin konuşlandırılmasını onayladı ve uygulamaya koydu.

MİLYARLARCA DOLARLIK SİLAH SÖZLEŞMESİ

Şu ana kadar resmi bir satın alma sözleşmesi imzalanmadı.

Ancak Ankara’daki zirvenin ilk günü “Savunma Sanayi Günü” olarak belirlenmiş olup, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte milyarlarca dolarlık silah sözleşmesi ve mutabakat zaptı anlaşmaları imzalanabilir sözleri SAMP/T'nin Türkiye'ye satılma ihtimalini artırıyor.

TÜRKLER KAYNAK KODLARINA ERİŞİM İSTİYOR

Habere göre Türkiye sadece bu füze sistemini satın alma izni istemekle kalmıyor, aynı zamanda Fransa ve İtalya’nın kontrolünden çekindikleri için sistemin tamamen kontrol edilebilmesi amacıyla kaynak kodlarına ve geliştirme sürecine erişim talep ediyor.

YUNANİSTAN İÇİN TEHLİKE ARTIYOR

Ayrıca haberde, Türk silah envanterinin büyümesinin Yunanistan için büyük bir tehdit arz ettiği belirtiliyor.

Yunanistan, bu gelişmelerde yer almalı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı silahlandıran dost ve müttefiklerine karşı en kısa sürede tepki göstermelidir.