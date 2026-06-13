Yunan basını: Savunma sanayii anlaşmaları, Türkiye'nin Avrupa'daki varlığını güçlendiriyor

Türkiye savunma sanayii alanında güçlenmeye ve gelişmeye devam ediyor.

Son yıllarda artan yüksek teknoloji ürünleri ve savaş alanlarındaki başarısı, tüm dünyanın dikkatini Türkiye'nin üzerine çekmesini sağladı.

Kathimerini haber sitesi, Türkiye'nin savunma sanayii sektöründe yurt dışındaki ülkelerle yaptığı anlaşmalara dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

ULUSLARARASI ERİŞİM ANLAŞMALARA TEMEL HAZIRLADI

Habere göre Türkiye, savunma sanayiinin uluslararası erişimini; Avrupa, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Asya’daki ortaklarla askeri sistemlerin ortak geliştirilmesi ve üretimine yönelik bir dizi anlaşmayla genişletti.

Ankara, savunma teknolojilerinin ortak geliştirilmesini kapsayan Avrupa, Kanada ve Asya merkezli şirketlerle yedi anlaşma ve sözleşme imzaladı.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Bunlar arasında Kanada ile insansız su altı sistemlerinin geliştirilmesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapay zeka alanında iş birliği ve İtalya ile insansız hava aracı üretim projeleri öne çıktı.

Söz konusu anlaşmalar, Türk şirketlerinin Avrupa pazarlarındaki ve Avrupa Birliği genelindeki varlığını güçlendirmeyi hedeflediği İstanbul’daki SAHA Uluslararası Savunma Fuarı sırasında gündeme geldi.

SAFRAN VE BAYKAR ANLAŞMASI EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN OLDU

En çok dikkat çeken anlaşmalardan biri, Türk İHA üreticisi Baykar ile Fransa merkezli Safran arasında imzalandı.

Anlaşma kapsamında Fransız üretimi Euroflir elektro-optik sistemleri, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına entegre edilecek.

İş birliği ayrıca navigasyon ve takip sistemleri ile akıllı mühimmatları da kapsıyor. Kaynaklara göre Atina yönetimi, bu gelişme nedeniyle Paris’e itirazda bulundu.

ROBOTİK VE SERİ ÜRETİM HATTI

Türkiye, İtalya savunma sanayisiyle de ilişkilerini güçlendirdi.

Baykar, insansız hava araçları için robotik ve otomatik seri üretim hattı kurulmasına yönelik olarak İtalya merkezli Gruppo Esse ile anlaşma imzaladı.

Baykar daha önce de çeşitli İtalyan havacılık ve savunma şirketlerini bünyesine katmıştı.

UZUN MENZİLLİ MÜHİMMAT ÜRETİM TESİSİ KURULACAK

Bir diğer önemli anlaşma ise ARCA Savunma ile Estonya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı.

Taraflar, Estonya’da uzun menzilli mühimmat üretim tesisi kurulması konusunda mutabakata vardı. Tesisin yaklaşık 300 milyon euroya mal olması bekleniyor.

Öte yandan Türk silah üreticisi Sarsılmaz ile İspanya merkezli EM&E Group, araştırma teknolojileri alanında stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

SU ALTI SİSTEMLER İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Avrupa dışındaki iş birlikleri de dikkat çekti.

Türk tersanesi Sefine ile Kanada merkezli Kraken Robotics, otonom su altı sistemlerinin ortak geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Baykar ayrıca BAE merkezli Edge ile Emirlik üretimi Al Tariq mühimmatının Türk yapımı Akıncı taarruz İHA’sına entegrasyonu için anlaşma imzalarken, hassas güdümlü silahlar ve otonom sistemler alanındaki iş birliğinin genişletilmesine yönelik bir mutabakat zaptına da imza attı.

LATİN AMERİKA'DA TÜRKİYE RÜZGARI

Türkiye, Latin Amerika’da da yeni fırsatlar arıyor.

Şili’de düzenlenen FIDAE 2026 Havacılık ve Uzay Fuarı’nda Türk şirketleri, savunma teknolojilerini sergileyerek bölgedeki pazarlara erişimlerini genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.