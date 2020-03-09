Yunan çiftçiler mültecilere tarım ilacıyla saldırdı

Türkiye’den geçerek Avrupa’ya ulaşmak isteyen mültecilere uyguladıkları insanlık dışı müdahaleyle tepki toplayan Yunan güvenlik güçlerinin skandalları bitmek bilmiyor.

ZEHİRLİ GAZLA BOĞMAYA ÇALIŞTILAR

Sınırdan geçmeye çalışan mültecilerin gerçek mermiyle durdurulmaya çalışıldığının ortaya çıkmasının ardından dünyanın gözü bir kez daha Yunanistan sınırlarına çevrildi.

Yunan çiftçi mültecilerin üzerine tarım ilacı sıktı İZLE

Aile, kadın, çocuk demeden tüm mültecilere zulmeden Yunanların yeni skandalı tarım ilacı oldu. Kastanies Sınır Kapısı'na gelen mültecileri durdurmak için seferber olan göçmen karşıtı Yunan çiftçiler, traktörlerle sınırda bulunan mültecilere tarım ilacı sıktı.

Yunan polisinin de bölgede olduğu görülürken, zehirli ilaçlara mültecilere saldıran çiftçilere engel olunmaması büyük tepki çekti.