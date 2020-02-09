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Yunan gazetesinden okuyucularına Atatürk kitabı

Yunan halkının Atatürk'e ilgisinin farkında olan haftalık Proto Thema gazetesi, Atatürk’ün hayatını anlatan bir kitabı okuyucularına hediye etti.

AA | 09.02.2020 - 13:34..
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Yunan gazetesinden okuyucularına Atatürk kitabı

Yunanistan’da haftalık yayımlanan Proto Thema gazetesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan bir kitabı okurlarına dağıttı.

"20. Asrın Büyük Şahsiyetleri" adlı kitap promosyonu çerçevesinde bunu gerçekleştiren gazete, Ryan Gıngeras tarafından kaleme alınan "Mustafa Kemal Atatürk - Türklerin Atası" başlıklı kitabın sunuş metnine yer verdi.

Yunan gazetesinden okuyucularına Atatürk kitabı

TÜRKİYE'DE MUTLAK GÜÇ

Metinde, "Yunanların çoğu, Küçük Asya trajedisiyle özdeşleştirerek neredeyse içgüdüsel olarak ondan nefret ediyor. Bununla birlikte (Atatürk) Türkiye’de mutlak güç ve büyük çapta nüfuz sahibi bir şahsiyet idi. Mustafa Kemal Atatürk, ülkesinde kendi vizyonunu uygulama iradesine sahip olmasaydı, çağdaş Türkiye, en azından bugünkü haliyle olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE DE NUTUK DAĞITTILAR"

Bu gazetenin yaptığı ilk değil. Şimdiye kadar Yunanistan’da Atatürk ile ilgili birçok biyografi ve kitap Yunanca’ya çevrildi.

Son olarak Ta Nea gazetesi Atatürk’ün "Nutuk"undan bazı bölümler içeren bir kitapçığı okurlarıyla paylaşmıştı.

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