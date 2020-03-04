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Yunan ırkçılar, mülteci avına çıktı

Ülkelerinde göçmenleri istemeyen ırkçı Yunan halkı, silahlanarak güvenlik güçlerine yardım için harekete geçti.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 08:55..
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Yunan ırkçılar, mülteci avına çıktı

Türkiye'nin, sınır kapılarını açmasıyla on binlerce göçmen, Avrupa sınırına dayandı.

Özellikle Yunanistan sınırında göçmen yoğunluğu yaşanıyor. Bu gelişmeler, Yunan halkında huzursuzluk ve paniğe neden oldu.

YUNAN HALKI, MÜLTECİLERE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

İdlib'de Esad rejiminin Türk askerine saldırısı sonrası ve Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan, sınıra asker yığdı.

Yunan ırkçılar, mülteci avına çıktı ViDEO

Yunan ırkçılar, mülteci avına çıktı

Öte yandan, Türkiye'ye sınır olan Yunanistan'ın Evros ilindeki göçmen düşmanları, Yunan askeri ve polisine yardım için silahlandı.

Irkçı Yunanların göçmen karşıtlığı, bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Yunan ırkçılar, mülteci avına çıktı

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