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Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kaçak göçmenlere ateş açtığı iddia edildi

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarından Sakız Adası'na gitmeye çalışan 27 düzensiz göçmenin bulunduğu tekneye Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince ateş açıldığı öne sürüldü.

AA | 15.11.2019 - 05:52..
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Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kaçak göçmenlere ateş açtığı iddia edildi

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Top Burnu açıklarında görülen Türk bayraklı bir tekneden şüphelenerek bölgeye hareket etti.

27 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Suriye ve 10 Somali uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak geçişi organize ettiği iddiasıyla M.Y, gözaltına alındı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kaçak göçmenlere ateş açtığı iddia edildi

YAKALANAN GÖÇMENLER ATEŞ AÇILDIĞI İDDİA ETTİ

Ekiplerce karaya çıkarılan kaçak göçmenler ve organizatör olduğu iddia edilen şüpheli, Sakız Adası'na doğru gittikleri sırada teknelerine Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldığını, bunun üzerine geri döndüklerini ileri sürdü. Kaçak göçmenlerden Suriyeli Baz Muhammed (21), yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde tekneye bindiklerini ve yaklaşık yarım saat sonra Sakız Adası'na yaklaştıklarını söyledi.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kaçak göçmenlere ateş açtığı iddia edildi

"100 MERMİ ATTILAR"

Adaya yaklaşık 20 metre kala durduklarını kaydeden Muhammed, şöyle konuştu: "O sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiğini gördük. Uzaktan geldiler, teknelerinde ışık yoktu. 200 metre yaklaştıktan sonra ışıklarını açtılar. Havaya birkaç kez ateş ettiler. Biz durmadık devam ettik, sonrasında bize de ateş ettiler. 15-20 dakika bize ateş ettiler. Yaklaşık 100 mermi attılar. Birkaç kere tekneyi vurdular, sonrasında biz kaçtık hatta tekne az daha alabora olacaktı. Biz son anda kurtulduk. Kaptan bizi geri götürdü. Burada Türk Sahil Güvenlik ekipleri gelip bizi aldı ve Sahil Güvenlik merkezine getirdi."

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kaçak göçmenlere ateş açtığı iddia edildi


İNCELEMEDE KURŞUN DELİKLERİ BULUNDU

Ekipler, teknede yaptıkları incelemede birçok noktada kurşun delikleri bulunduğunu ve teknenin arka bölümündeki kurtarma botunun da patladığını belirledi. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Y, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kaçak göçmenlere ateş açtığı iddia edildi

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kaçak göçmenlere ateş açtığı iddia edildi

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kaçak göçmenlere ateş açtığı iddia edildi

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