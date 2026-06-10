Yunan medyası: Avrupa bize dayanışma sözü verirken Türkiye ile savunma sanayii ortaklığı yapıyor

Türkiye, savunma sanayiinde son yıllarda attığı adımlarla Avrupa’nın en önemli ortaklarından biri haline gelirken savaş gemilerinden insansız hava araçlarına, hava savunma sistemlerinden savaş uçaklarına kadar birçok alanda uluslararası iş birliklerini genişletmeye devam ediyor.

Avrupa merkezli savunma projelerinde artan Türk etkisi, Ankara’nın bölgesel ve küresel ölçekte yükselen savunma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yunanistan basınından Kathimerini, Türkiye’nin Avrupa ile artan yakınlaşmasına ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı.

TÜRKİYE VE AVRUPA ARASINDA İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Haberde; Avrupa’nın Türkiye’ye lisanslar, bakım anlaşmaları, tersane projeleri, denizaltı programları, İHA girişimleri ve savaş uçağı konsorsiyumları üzerinden askeri kapasitesini güçlendiren adımlar attığı ifade edildi.

KIBRIS İÇİN AVRUPA SORUMLU GÖSTERİLDİ

Bu nedenle Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs üzerindeki etkisinin yalnızca ikili bir mesele olarak görülemeyeceği, konunun Avrupa’nın da sorumluluğu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

MAVİ VATAN DOKTRİNİ YUNANİSTANI RAHATSIZ ETTİ

Yunanistan’ın mayıs ayında Avrupa Birliği’nden, Ege’deki Türk balıkçılık faaliyetleri ve tartışmalı deniz yetki alanları konusunda müdahale talep ettiği aktarılırken, Ankara’nın “Mavi Vatan” doktrinini yasalaştırmaya hazırlandığı ve Avrupa’nın bu gelişmelere karşı yeterli adım atmadığı belirtildi.

İSPANYA - TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİ TARİHİ ZİRVELERE ÇIKTI

Habere göre; Türkiye’nin deniz gücündeki en önemli dış destekçilerden biri İspanya.

Türkiye’nin amfibi hücum gemisi ve İHA taşıyıcısı TCG Anadolu’nun, İspanyol Juan Carlos I tasarımı temel alınarak geliştirildiği ve İspanya’nın 2013-2022 yılları arasında Türkiye’ye 6,11 milyar euro değerinde savunma ihracatına izin verdiği belirtildi.

Ayrıca Türkiye’nin, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik sürecine de değinildi.

SAVUNMA SANAYİİ KAPASİTESİ

Yazıda, Fransa’nın da son dönemde Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğini artırdığı belirtildi.

Safran Electronics & Defense ile Baykar arasında imzalanan stratejik ortaklık kapsamında insansız hava araçları, akıllı mühimmatlar, elektro-optik sistemler, navigasyon ve güdüm teknolojilerinde iş birliği yapılacağı aktarıldı.

Özellikle Safran’ın Euroflir sistemlerinin Bayraktar TB2 İHA’larına entegre edilmesinin, Türkiye’nin savunma kapasitesi açısından önemli bir gelişme olduğu ifade edildi.

YILLARDIR AZALAN SAVUNMA SANAYİİ İŞ BİRLİĞİ DÜZELMEYE BAŞLADI

Almanya’nın ise arka planda, Türkiye ile sessiz bir iş birliği yürüttüğü öne sürüldü.

Almanya’nın 2025 yılında satışa onay verme yönünde adım attığı, İngiltere’nin ise Türkiye ile hava savunması ve Eurofighter eğitimlerini kapsayan yeni anlaşmalar imzaladığı ifade edildi.

TKMS’nin tasarım, malzeme ve üretim denetimi altında inşa edilen, Tip 214 tasarımına dayanan Reis sınıfı denizaltılarının Ege ve Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirdiği belirtildi.

İlk denizaltının 2024’te Türk hizmetine girdiği, ikinci denizaltı TCG Hızırreis’in Kasım 2025’te teslim edildiği ve altı denizaltılık programın devam ettiği aktarıldı.