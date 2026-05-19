Dışişleri'nden Yunanistan'a sert 'Pontus' tepkisi

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili haklarını kanuni olarak ilan etme hazırlığı, Yunan'ın tedirginliğini had safhaya çıkarttı.

İsrail'le Kıbrıs'ta askeri iş birliği ilanına giden Yunan makamları, şimdi de sözde "Pontus Soykırımı" iddialarını buzdolabından indirdi.

SÖZDE "SOYKIRIM" GÜNÜ

Yunanistan, 1994 yılında parlamentosunda aldığı kararla, 19 Mayıs tarihini sözde "Pontus Rum Soykırımı Anma Günü" olarak kabul ediyor.

Bu kapsamda Atina ve Selanik'te bazı etkinlikler düzenlendi.

SELANİK'TE SÖZDE "SOYKIRIM" PARKI AÇACAKLAR

Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis, kentteki sözde soykırım anıtının önünde konuşma yaptı.

Angeloudis, Selanik'te bir parka, sözde "Pontus Soykırımı Anma Parkı" adını vermeyi teklif edeceklerini açıkladı.

Belediye Başkanı, bu ismin verileceği parkın tarihi hafıza açısından simge olacağını vurgulayarak Yunan gençlere "tarihi unutmama" mesajı verdi.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'daki etkinlikleri kınayan sert bir açıklama paylaştı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, Yunanistan’ın da dahil olduğu işgalci güçlere karşı milli mücadelemizi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919, Türk milleti tarafından 'Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kapsamında coşkuyla kutlanmaktadır.

"HUKUKİ TEMELDEN YOKSUN İDDİALAR"

Yunanistan, 1994 yılında 'Pontus' iddiasına ilişkin ulusal düzeyde kabul ettiği mevzuatla ülkemiz aleyhine hukuki temelden yoksun iddialarda bulunmakta, bu asılsız iddialarını sakınca görmeksizin sürekli genişletmekte ve bunları Eğitim Bakanlığı genelgesiyle, ülke çapında ilk ve orta dereceli okullarda çocuklara ders olarak okutmaktadır.

"SUÇLARINI ÖRTME ÇABASI"

'Megali Idea' hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsü başarısız olan Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız 'Pontus' iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır. Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve yaptığı mezalim Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporları ve Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesinde kayıt altına alınmıştır.

TÜRKLERE MEZALİMİ ANSINLAR

Yunan makamları siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçmeli ve 1821 yılında Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarının yanı sıra, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgali girişimiyle başlayan ve Batı Anadolu’daki Türklere ve diğer etnik gruplara karşı yürütülen mezalimi anmalıdır.

Yunanistan’ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine, ikili ilişkilerimizi barış ve iş birliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koymaya davet ediyoruz."