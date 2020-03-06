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Yunan Sahil Güvenlik sığınmacı botlarına ateş etti

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli Adası'na gelen sığınmacıları taşıyan botu engellemeye çalıştı.

AA | 06.03.2020 - 15:53..
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Midilli Adası'nın Skala Sikaminea sahiline ulaşan şişme botta bulunan sığınmacılar, Sahil Güvenlik ekiplerinin botlarına ateş ettiğini ve dalga oluşturarak botu durdurmaya çalıştığını söyledi.

Botta bulunan Suriyeli Ali Haydar, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin şişme botu zorla geri göndermeye çalıştığını anlattı.

"SİLAH SIKTILAR, SU SIKTILAR"

Ekiplerin, havaya ve denize ateş açtıklarını belirten Haydar, "Biz onlara 'Botta çocuk ve bebekler var, bırakın gidelim.' dedik ama bizi dinlemediler. Silah sıktılar, su sıktılar üstümüz sırılsıklam oldu. Allah'a şükür geçebildik." ifadelerini kullandı.

"YUNAN BOTLARI COPLA, SİLAHLA BİZİ DURDURMAYA ÇALIŞTI"

Aralarında çocukların da bulunduğu 42 sığınmacıyı taşıyan şişme botun cop ve silah zoruyla durdurulmaya çalışıldığını söyleyen Haydar, "Türkiye'den saat beşte çıktık. Türk sularını geçip Yunan sularına girdik. İnanılmaz şeylerle karşılaştık. Yunan botları bizi durdurmaya çalıştı ama normal şekilde değil. Copla, silahla, su sıkarak, dalga oluşturarak. Neredeyse bot devrilecekti." diye konuştu.

Yunan Sahil Güvenlik sığınmacı botlarına ateş etti

"DALGA OLUŞTURARAK BİZİ DEVİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Aynı botta bulunan Afganistanlı Kebir Muhammedi de Sahil Güvenlik ekiplerinin ateş ettiğini söyledi.

Muhammedi, "Biz yoldayken yanımıza polisler (Yunan Sahil Güvenlik) geldi. Ateş ettiler durmamızı söylediler ama durmadık. Şişme botu delmek istediler ama izin vermedik. Büyük bir bot (Yunan Sahil Güvenlik) yanımızdan hızlı şekilde geçerek dalga oluşturdu. Bizi devirmeye çalıştı." dedi.

Yunan Sahil Güvenlik sığınmacı botlarına ateş etti, batırmaya çalıştı

SAHİLDE SABAHLADILAR

Skala Sikaminea sahiline ulaşan sığınmacılar, yağmurlu ve soğuk havaya rağmen sahilde sabahlamak zorunda kaldı. Islak şekilde karaya ayak basan sığınmacılar, sabaha kadar kendilerine verilen tek bir battaniye ile soğuktan korunmaya çalıştı.

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