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Yunan sınır polisi, sığınmacının üzerine kaynar su döktü

Sınır kapısındaki barikatı aşmaya çalışırken Yunanistan tarafından üzerine sıcak su döküldüğünü öne süren sığınmacı, tedavi görüyor.

AA | 09.03.2020 - 12:00..
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Yunan güvenlik güçlerinin, Avrupa'ya geçmek siteyen sığınmacılara zulmü devam ediyor.

Avrupa'ya geçmek için 10 gün önce Edirne'ye gelen 21 yaşındaki Afgan Abdülmüttalib Ulimuhammed, Yunanistan'ın sınır kapısı önüne kurduğu barikat nedeniyle tampon bölgede beklemeye başladı.

ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜLER

Afgan sığınmacı, zaman zaman arkadaşlarıyla barikatı aşmaya çalıştı.

İki gün önce de barikattaki jiletli telleri kestiği sırada yüzüne Yunanistan tarafından sıcak su atıldığını öne süren sığınmacı, yüzünden ve ayağından yaralandı.

Yunan sınır polisi, sığınmacının üzerine kaynar su döktü ViDEO

Yunan sınır polisi, sığınmacının üzerine kaynar su döktü

Bölgede bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sığınmacının, tedavisi sürüyor.

"ALLAH TÜRKLERDEN RAZI OLSUN"

Abdülmüttalib Ulimuhammed, barikatı aşacağını anlayan Yunan polisinin üzerine kaynar su döktüğünü iddia etti.

Yunanistan'ın zulmünü yanık izleriyle ömür boyu taşıyacağını ifade eden Ulimuhammed, "Allah Türklerden razı olsun. Yunanistan'ın zulmü bitsin artık." dedi.

Yunan sınır polisi, sığınmacının üzerine kaynar su döktü

EDİRNE'DE TEDAVİ ALTINDA

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütçü de sığınmacının, sıcak suyun neden olduğu 1. ve 2. derece yanık teşhisiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Afgan gencin tedavisinin sürdüğünü anlatan Sütçü, "Korkutma amacıyla Yunanistan tarafından sıcak su dökülmüş üzerine. Hastamızın durumu iyiye gidiyor. Bir hafta sonra daha da iyi olacak." diye konuştu.

Yunan sınır polisi, sığınmacının üzerine kaynar su döktü

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