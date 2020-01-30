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Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

Türkiye'nin her istediğini yaptığını ve Yunanistan'a akın akın göçmen gönderdiğini savunan Yunan vekil, büyük bir provokasyona imza atarak Türk bayrağını yırtma küstahlığında bulundu.

AA | 30.01.2020 - 12:44..
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Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı.

YUNAN VATANDAŞLARININ HAKLARI NE OLACAK

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Ioannis Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti.

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı ViDEO

"TÜRKİYE HER İSTEDİĞİNİ YAPIYOR"

Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor.

TÜRKİYE BAYRAĞI YIRTIP ATILIR

İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak, büyük bir provokasyona imza attı.

Buna karşılık oturumun yöneticisi, itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyledi.

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

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