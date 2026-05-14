Yunan'ı kaygılandıran rapor: Türk tarafı askeri farkı açıyor

Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili haklarını, yapacağı kanuni düzenleme ile ilan etme hazırlığı Yunan'ı tedirgin ediyor.

Diğer yandan Kıbrıs'la ilgili askeri güç dengesinin Türk tarafından yana olduğunu gösteren raporun da çıkması Yunan'ın keyfini iyice kaçırdı.

Kıbrıs Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (KKSM) "Kıbrıs’taki Askeri Güçler 2026" raporu, Kıbrıs'taki askeri güç dengesinin bariz şekilde Türk tarafının lehine olduğunu gözler önüne serdi.

Yunanistan merkezli SigmaLive’ın haberine göre raporda, özellikle insan gücü, hava-deniz kuvvetleri ve operasyonel destek alanlarında Türk tarafının belirgin üstünlüğünü koruduğu ifade edildi.

"TÜRK ORDUSU ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR"

Raporda, "Türk ordusunun insan gücü, ateş gücü, hava-deniz kabiliyetleri ve operasyonel destek açısından önemli üstünlüğünü sürdürdüğü, bölgedeki askeri altyapının geliştirilmesinin de Türkiye’nin adadaki stratejik ve jeopolitik önemini artırdığı" belirtildi.

TANK SAYISINDA 2 KAT ÜSTÜNLÜK

Raporda her bir Rum Milli Muhafız askerine karşılık 3,6 Türk askeri bulunduğu, yine toplam askeri insan gücü açısından ise 1,08'e 1 şeklinde Türk tarafının üstünlüğü olduğu belirtildi.

Tank sayısında ise Türk tarafının Rum tarafına göre 2,1 kat üstünlüğü bulunuyor.

HEDEFLERİN GERİSİNDE KALINDI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) savunma harcamalarıyla ilgili hedeflerine ulaşamadığı kaydedilen raporda silahlanma için gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sine ulaşmanın gerçekçi olmadığının altı çizildi.

Ayrıca Yunanistan'ın GKRY'ye desteğinin Güney Kıbrıs'ın kendi ulusal savunma kapasitesinin yerini tutamayacağı vurgulandı.

"TÜRKİYE DIŞARIDAN 100 BİN PERSONEL DESTEK SAĞLAYABİLİR"

Yunan medyasının haberine göre raporda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca Kıbrıs'taki yerleşik birliklerinin değil aynı zamanda ada dışından da 80-102 bin arası personeli hızlıca adaya nakledebileceği bilgisi yer aldı.

Askeri altyapısını güçlendiren Türkiye'nin, Geçitkale'deki hava üssünü, Bayraktar ve Akıncı tipi SİHA'ların operasyon merkezi olarak kullanmakta olduğu belirtildi.