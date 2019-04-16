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Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

Türkiye'nin ABD ile arasının bozuk olması Yunanistan'da sevinç yarattı.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 07:21..
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Türkiye bütün baskılara rağmen ABD'ye boyun eğmeyerek Rusla ile S-400 anlaşması yaptı.

ABD, Türkiye'yi yaptırımla tehdit ediyor. Yunanistan ise bu durumu fırsata çevirerek ABD ile hem siyasi hem de askeri ilişkilerini üst düzeye taşıma hedefinde.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

Yunan Kathimerini gazetesi, Washington ve Atina arasında savunma alanındaki işbirliğini derinleştirmek ve Yunanistan’daki Amerikan askeri varlığını artırmak üzere görüşmeler yapıldığını yazdı.

Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

YUNAN LİMANLARINA DAHA FAZLA SAVAŞ GEMİSİ

Gazete ABD’nin Larissa’daki askeri üste daha fazla sayıda insansız savaş uçağı konuşlandırmayı planladığını, Ege Denizi’ndeki Yunan limanlarına daha fazla sayıda Amerikan savaş gemisinin demirlemesinin beklendiğini ve iki ülke arasında daha fazla sayıda ortak askeri tatbikata yapılacağını belirtti.

Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile güç yarışına giremeyeceğini anlayan Yunanistan, bu hamlelerle ABD gücünü kendine çekmek istiyor.

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