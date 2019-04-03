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Yunanistan Başbakanı Çipras Kuzey Makedonya'da

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan'ın isim krizi yaşadığı Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti. İki ülke bu ziyaretle ilişkilerin iyiye gittiğinin sinyalini verdi.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 13:32..
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kuzey Makedonya’ya yapacağı ilk ziyaret için başkent Üsküp’e giderek burada resmi temaslarda bulundu.

İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kuzey Makedonya'yı ilk kez ziyaret ederek Başbakan Zoran Zaev ile bir araya geldi. Çipras ve Zaev görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

Yunanistan Başbakanı Çipras Kuzey Makedonya'da

YUNANİSTAN VE KUZEY MAKEDONYA İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev iki ülke arasında yaşanan krizin geride kaldığını belirterek, "Bu sadece Yunanistan ve Kuzey Makedonya için değil, tüm balkanlar için önemli bir gün." diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Çipras Kuzey Makedonya'da

KÖPRÜLER KURUYORUZ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras; Yunanistan'ın ve Kuzey Makedonya'nın ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını belirterek adeta Zaev ve ülkesine zeytin dalı uzattı. Çipras, "Duvarları yıkıyoruz, köprüler kuruyoruz." dedi. Basın toplantısı sonrası ikili birbirlerine sarıldı ve fotoğraf çekildiler.

YUNANİSTAN'DAN KUZEY MAKEDONYA'YA 500 MİLYON EUROLUK YATIRIM

27 yıllık krizin aşılmasının şerefine Yunanistan Başbakanı Çipras'a 100'den fazla Yunan şirketinin temsilcisi ve 10 bakan eşlik etti. Bu arada Yunanistan 500 milyon eurodan fazla ülkeye yatırım yapmaya hazırlanıyor.

İki ülke arasında yapılacak anlaşmalar; ekonomi, savunma, altyapı ve ulaştırma alanlarında iş birliği şeklinde gerçekleşecek.

Yunanistan Başbakanı Çipras Kuzey Makedonya'da

27 YILLIK KRİZ ARTIK SONA ERDİ

Yunanistan ve Kuzey Makedonya arasında 27 yıldır süren bir isim krizi var. 2019 Ocak ayında Yunanistan Parlamentosu, Prespa Anlaşması'nı kabul ederek Makedonya'nın isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini onayladı.

Anlaşmaya göre Makedonya'nın ismi değişecek, Atina da 1991'de bağımsızlığını kazanan Üsküp'ün NATO ve AB üyelik girişimlerini artık veto etmeyecek. Onayın hemen ardından ise Yunanistan'da birçok protesto gösterisi düzenlenmişti.

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