Yunanistan Dışişleri'nin Mavi Vatan rahatsızlığı

Tuzla’daki Harp Okulları'nı ziyaret eden ve burada ziyaretçi defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında görülen Türkiye haritası, Atina'yı rahatsız etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias konuyla ilgili açıklama yaptı.

"TÜRKİYE OLAY YARATIYOR"

Dendias, "Fotoğraf bir halkla ilişkiler hamlesi. Türkiye bölgenin olay yaratan aktörü olarak davranmaya devam ediyor fakat Yunanistan’ın bu konuya cevap verme amacı yok. Devletlerin sınırları bazı bakanlıkların haritalarında çizilenlerle belirlenmez, uluslararası hukuku temel alır" dedi.

Yunan Bakan, fotoğraf için, "Üzüldük" ifadesini de kullandı.

YUNAN BASINININ GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretçi kitabını imzaladığı sırada arkasında duran Mavi Vatan yazılı harita, Yunan basınında da gündem oldu.

Erdoğan'ın arkasında görülen harita, Türkiye'nin deniz sınırlarını gösteriyordu.

Yunan medyası, Türkiye'nin Girit'in doğusunda kalan bütün bölgeleri kendi deniz sınırları içerisinde göstermesinden rahatsız oldu.