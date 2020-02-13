Yunanistan döneri de sahiplendi

Yunanistan, bakla ve yoğurttan sonra, döneri de kendilerine ait geleneksel ürün olarak sahiplendi.

Daha önce sık sık gündeme gelen, yoğurt ve baklava konusundaki Yunanlılara mı Türklere mi ait tartışması bu kez de döner üzerinde yaşanıyor.

Yunanlar döneri tescil etmek istiyor VİDEO

DOSYA HAZIRLADILAR, AB'YE SUNACAKLAR

Yunanistan konu hakkında tartışmanın ötesinde, resmi olarak Avrupa Birliği'ne (AB) dönerin, kendi deyimleriyle ''Giros'' un, kendilerine ait geleneksel bir lezzet olarak tescillenmesi için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Yunan yetkililerin, AB'deki yetkli makamlara konu hakkında hazırladıkları dosyayı sunmaları bekleniyor.

Yunanistan konu hakkında dosya hazırlarken, döner esnafı ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, dönerin tüm dünyada Türk yiyeceği olarak bilindiğini, Yunanlıların daha önce de baklava ve yoğurdu aynı tartışmalara konu ettiğini söyledi.

"DÖNERİ DÜNYANIN HER YERİNE TÜRKLER GÖTÜRDÜ"

Tepki gösteren vatandaşlardan biri, "Bütün dünya biliyor, Almanya'da da Türkler var. Neden türkler götürdü Almanya'ya. Dünyanın her yerine hatta. Osmanlı'dan gelen bir şey." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşadığını söyleyen başka bir vatandaş ise, "Döner Türklerin. Her yerde öyle biliniyor. Biz yurt dışından geliyoruz. Zaten yurt dışında kime sorsanız Türklerin derler. Kimse Yunanlıların demez." şeklinde cevap verdi.