Yunanistan, GKRY'de F-16'ları sürekli tutacak

Doğu Akdeniz’de askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde Yunanistan’dan dikkat çeken bir adım geldi. Yunanistan’ın güvenlik politikalarını belirleyen Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde konuşlu savaş uçaklarının bölgedeki varlığını sürdürme kararı aldı.

Karar, bölgede son dönemde artan askeri faaliyetler ve güvenlik dengeleri açısından yeni bir gelişme olarak değerlendirildi.

F-16’LAR BAF ÜSSÜNDE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK KONUŞLANACAK

Alınan karara göre, Yunanistan’a ait F-16 Fighting Falcon uçakları, Baf kentinde bulunan Andreas Papandreou Hava Üssü’nde dönüşümlü olarak konuşlandırılmaya devam edecek.

Uçakların bölgede kalış süresinin kesintisiz şekilde sürdürüleceği ifade edilirken, bu adımın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığı güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

DENİZ VE HAVA UNSURLARI BÖLGEDE AKTİF

Haberde, Yunan donanmasına ait fırkateynlerin de Kıbrıs açıkları çevresinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Bölgedeki askeri unsurların artırılması, Doğu Akdeniz’deki güvenlik dengelerine yönelik dikkat çeken bir yoğunlaşma olarak yorumlanıyor.

PATRIOT SİSTEMLERİ GERİ ÇEKİLİYOR

Toplantıda alınan bir diğer karara göre, Yunanistan’ın daha önce farklı bölgelerde konuşlandırdığı Patriot hava savunma sistemi bataryalarının geri çekileceği açıklandı.

Söz konusu sistemlerin daha önce belirli tehdit senaryolarına karşı geçici olarak konuşlandırıldığı, yeni değerlendirmeler doğrultusunda görev yerlerinin değiştirileceği ifade edildi.

BÖLGEDE STRATEJİK DENGELER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Uzmanlar, alınan kararların Doğu Akdeniz’deki askeri dengeleri etkileyebileceğine dikkat çekerken, bölgedeki hava ve deniz unsurlarının varlığının önümüzdeki dönemde de gündemde kalacağını belirtiyor.