Yunanistan insansız hava aracı üretecek

Türkiye'nin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) üretmesi ve bu alandaki başarısı, Yunanistan'da uzun zamandır endişe yaratıyordu.

Türkiye’nin Ege Denizi üzerindeki İHA uçuşlarına, yeterli ve gerekli donanımı olmadığı için yanıt veremeyen Yunanlar, Türkiye’nin İHA teknolojisi konusundaki başarısını da defalarca ülke gündemine taşımıştı.

İLK ÖRNEK HAZIRLANDI

İHA konusunda Türkiye’yle aşık atmak isteyen Yunan hükümeti, 2016 yılından beri lisans vermek için uğraştığı, yerli üretim İHA’larla ilgili son adımını attı.

Yunan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan duyuruda "İnsansız Hava Sistemleri - İHA'ların ilk belgelendirmesi Selanik Aristoteles Üniversitesi (AUTH) ile işbirliği içinde yetkili Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından tamamlandığı" nı söyledi.

AMATÖR DRONE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yeni İHA aracına "OURANOS" adının verileceğinin belirtildiği duyuruda, İHA’nın prototipinin paylaşıldığı fotoğraflar ise ülkeyi gülünç duruma düşürdü.

Oldukça küçük olduğu gözlenen Yunan üretimi insansız hava aracının boyutları, ancak fotoğraf çekip kayıt yapabilecek nitelikte.