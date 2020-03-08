Yunanistan mültecilere insanlık yaptığına inanıyor

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından Yunanistan'a girip oradan da Avrupa'ya gitmeye çalışan mülteciler, insanlık dışı müdahalelerle karşı karşıya kaldı.
Yunan polisleri ve askerleri, sınırı geçen mültecileri yakaladıktan sonra işkence etmekten geri kalmadı.
Mültecilerin kıyafetlerini çıkarttıran Yunan güvenlik güçleri, mültecileri her şeyine el koyup dövdükten sonra Türkiye'ye geri gönderdi.
Mültecilere uygulanan zulüm ortadayken Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten çarpıcı bir açıklama geldi.
YUNANİSTAN TÜM İNSANLIĞINI GÖSTERDİ
Miçotakis, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e verdiği röportajda "Yunanistan tüm mülteci krizi boyunca insanlığını gösterdi" ifadelerini kullandı.
Yunan güçleri, mültecilere zulüm ediyor haberi