Yunanistan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

Dün sabah Girit'ten kalkan 3 Yunan savaş uçağı Güney Kıbrıs'ın üzerinden uçuş yaptıktan sonra Kuzey Kıbrıs'a yöneldi. Uçaklar, Rum sınırında bulunan Akıncılar Köyü'ne yakın bir yerden uçarak, KKTC hava sahasını ihlal etti. Uçaklar, ardından Girit'e geri döndü.

Savaş uçakları ses sınırını da zorlayan bir hızla geçiş yapınca, geçiş ülkenin önemli bir bölümünde duyuldu.

GENELKURMAY BİLGİLENDİRİLDİ

KKTC Sivil Havacılık Dairesi, uçuşu ilgili birimlere rapor etti. KKTC hükümeti ve askeri yetkililer de olay üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'na bilgi verildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Rumları uyardı. Özersay, Doğu Akdeniz'deki gergin ortama işaret ederek, "Yunanistan'ın böyle bir dönemde kışkırtıcı hareketlerde bulunması doğru değil. Bu ortamın daha da gerilmesine neden olur" diye konuştu.

Özersay, konuyla ilgili gerekli girişimlerin de yapıldığını açıkladı.

"TÜRKİYE KORKUSU"

Yunanistan'a ait savaş uçakları Rumların milli günü olan 1 Ekim kutlamalarında uçuşunu iptal etmişti. Rum basını, F-16'ların uçuşunun 'Türkiye korkusu' nedeniyle iptal edildiğini manşete taşımıştı.

GERÇEK MERMİLİ TATBİKAT

Öte yandan Yunanistan'a ait 2 F-16 savaş uçağı, 19 yıl sonra Rum tarafında tatbikata katıldı. Rumlarla ortak yapılan askeri tatbikatta gerçek mermiler kullanıldı.

"YUNAN UÇAKLARINI TATBİKATLARDA İSTİYORUZ"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, F-16'ların katıldığı tatbikatın görüntüsünü yayınlayarak, "Yunan F-16'lar bugün Kıbrıs'ta uçtu. Söylediğim gibi geçit törenlerinde değil, tatbikatlarda Yunan savaş uçağı istiyoruz" dedi.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de "Profesyonellik beni gururlandırdı. F-16'ların ortaya çıkışı Yunanistan ile mükemmel ve kesintisiz işbirliğini sergiliyor" ifadelerini kullandı. Rum medyası, tatbikatın Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim döneminde yapıldığına dikkat çekti.

TATAR: RUM-YUNAN İKİLİSİ, ANLAŞMA NİYETİNDE DEĞİL

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 3 Yunan savaş uçağının hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bu durumu 'göz dağı' olarak değerlendiren Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden ve Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçmeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hep vurguladığım üzere Rum-Yunan ikilisinin niyeti bizimle anlaşmak değildir. Yunan savaş uçakları bugün KKTC hava sahasını ihlal ederek Güney Kıbrıs’taki bir askeri tatbikata katılmıştır. Akıllarınca bize göz dağı verecekler. Mümkün değildir. Halkımız, rahat olsun. Anavatan Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da güvenliğimizi mükemmel bir şekilde sağlamaya devam edecektir. Rum- Yunan ikilisi, uzlaşmazlıkları ile tahriklerine istedikleri kadar devam etsinler. Kıbrıs Türkü egemen eşitliğinden, vatan topraklarından, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden, Doğu Akdeniz’deki haklarından, Maraş’ı açma kararlılığından vazgeçmeyecektir."