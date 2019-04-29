Yunanistan savunma sanayine 5.2 milyar dolar ayırdı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünya genelinde ülkelerin savunma harcamalarına ayırdığı bütçeyi açıkladı.

Açıklanan ülkeler arasında en çok dikkan çeken ise Yunanistan oldu.

36'NCI SIRADA

Türkiye'nin askeri alandaki başarısını endişeyle takip eden Yunanistan, gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2.4'ünü savunma sanayisine ayırdı.

2018 yılında Türkiye savunma harcamalarını yüzde 24 artırarak 19 milyar dolara çıkardı ve 15'inci sıradaki yerini korurken Yunanistan, 5.2 milyar dolarla 36'ncı sırada kaldı.