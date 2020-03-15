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Yunanistan tüm plaj ve kayak merkezlerini kapatıyor

Yunanistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkedeki tüm plajları ve kayak merkezlerini kapatma kararı alındı.

Haber Merkezi | 15.03.2020 - 20:10..
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Yunanistan, ülkede etkili olan koronavirüse karşı tedbirlerini sıkılaştırıyor.

TÜM PLAJ VE KAYAK MERKEZLERİ KAPATILDI

Yunanistan Başbakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla ülkedeki tüm plajları ve kayak merkezlerini kapatma kararı aldığını ve bu yönde talimat verdiğini belirtti.

“Az önce tüm organize plajları ve kayak merkezlerini kapatma talimatı verdim” ifadelerini paylaşan Miçotakis, ülkedeki durumun ciddi olduğunu ve ‘herkesin sorumluluğunu gerektirdiğini vurguladı.

Yunanistan tüm plaj ve kayak merkezlerini kapatıyor

OLİMPİYAT MEŞALESİNİN TAŞINMASI DA İPTAL EDİLMİŞTİ

Daha önce Yunanistan Olimpiyat Komitesi, geçen perşembe Olympia Antik Kenti'nde törenle yakılan olimpiyat meşalesinin salgın tehdidi nedeniyle ülke içinde taşınmasının iptal edildiğini duyurmuştu.

Yunanistan tüm plaj ve kayak merkezlerini kapatıyor

Yunanistan tüm plaj ve kayak merkezlerini kapatıyor

Yunanistan tüm plaj ve kayak merkezlerini kapatıyor

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