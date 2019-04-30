Yunanistan Türkiye'nin Akdeniz faaliyetlerinden rahatsız

Yunanistan, Akdeniz'deki faaliyetlerine tek başına devam edemeyeceğini anlayınca ittifak arayışlarına girdi. ABD, İsrail, Mısır gibi ülkelerle bir araya gelen Yunanistan, Türkiye'nin faaliyetlerini engelleme planları yaptı.

Ancak bu ülkelerle yapılan ittifaklar Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını korumasına engel olamadı.

Yunan medyasında Türkiye'nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlal ettiğine dair haberler servis ediliyor.

ATİNA'DA TÜRKLERİ NASIL DURDURUZ TOPLANTILARI YAPILIYOR

Yunan Kathimerini gazetesi Türkiye'nin ağustos ayında faaliyetlerini iyice artıracağını yazdı. Haberde Oruç Reis ve Barbaros gemilerinin faaliyetlerine yer verildi. Bu faaliyetler karşısında Atina'da olası senaryolar için toplantılar düzenlendiğine dikkat çekildi.

Gazete Türkiye'nin Barbaras için savaş gemileri gönderdiğini ve bu konuda geri adım atmayacağının sinyallerini çoktan verdiğini belirtti.