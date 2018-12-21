Yunanistan'da korku yayını: Türkiye S-400 alıyor

Türkiye'nin S-400 füze sistemlerine sahip olması, ABD kadar Yunanistan'ı da tedirgin etti.

Yunanistan, BORA füzelerini canlı olarak duyurduğu yayının sonunda, Türkiye'nin S-400'lerini ele aldı. Bölgeye konuşlandırılacak S-400'ler ile Türkiye'nin sahadaki hakimiyetini perçinlemesi, Yunanistan'ı korkutuyor.

YUNANİSTAN'DAN KORKU YAYINI

Bölgedeki Türkiye hakimiyeti, Yunanistan açısından sahada istediği gibi şımarıkça, hareket etmesinin önlenmesi demek oluyor.

Bu durum Yunanistan'ın hareket alanının kısıtlanmasıyla, panik havasının oluşmasına neden oluyor.

Türkiye'nin S-400 alımı Yunan basınında VİDEO

Özellikle son haftalarda bu durum Atina'da, çokça dillendirilirken televizyon programlarından da bu korkuyu görmek mümkün. Canlı yayınlarda, Türkiye'nin hava savunma sistemleri ve askeri gücü ele alınırken, Türkiye'nin sahadaki hakimiyeti açıkça görülüyor.

"KORKMAMAK NE MÜMKÜN"

Yunan televizyonunun daha önce yaptığı bir yayında da Türkiye'nin askeri gücü karşısında "Korkmamak ne mümkün" denmişti.