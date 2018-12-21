taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3015
Euro
6.0676
Altın
1259.48
Borsa
91151.4
Gram Altın
214.493

Yunanistan'da korku yayını: Türkiye S-400 alıyor

Türkiye'nin alacağı S-400'ler, Yunanistan'da yayın yapan televizyonlarında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 13:03..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş
Yunanistan'da korku yayını: Türkiye S-400 alıyor

Türkiye'nin S-400 füze sistemlerine sahip olması, ABD kadar Yunanistan'ı da tedirgin etti.

Yunanistan, BORA füzelerini canlı olarak duyurduğu yayının sonunda, Türkiye'nin S-400'lerini ele aldı. Bölgeye konuşlandırılacak S-400'ler ile Türkiye'nin sahadaki hakimiyetini perçinlemesi, Yunanistan'ı korkutuyor.

Yunanistan'da korku yayını: Türkiye S-400 alıyor

YUNANİSTAN'DAN KORKU YAYINI

Bölgedeki Türkiye hakimiyeti, Yunanistan açısından sahada istediği gibi şımarıkça, hareket etmesinin önlenmesi demek oluyor.

Bu durum Yunanistan'ın hareket alanının kısıtlanmasıyla, panik havasının oluşmasına neden oluyor.

Türkiye'nin S-400 alımı Yunan basınında VİDEO

Özellikle son haftalarda bu durum Atina'da, çokça dillendirilirken televizyon programlarından da bu korkuyu görmek mümkün. Canlı yayınlarda, Türkiye'nin hava savunma sistemleri ve askeri gücü ele alınırken, Türkiye'nin sahadaki hakimiyeti açıkça görülüyor.

Yunanistan'da korku yayını: Türkiye S-400 alıyor

"KORKMAMAK NE MÜMKÜN"

Yunan televizyonunun daha önce yaptığı bir yayında da Türkiye'nin askeri gücü karşısında "Korkmamak ne mümkün" denmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

89
Plastik poşet yerine rengarenk fileler

Plastik poşet yerine rengarenk fileler

99
CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

87
ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

64
Fenerbahçe EuroLeague'de Buducnost'ı 89-65 mağlup etti

Fenerbahçe EuroLeague'de Buducnost'ı 89-65 mağlup etti

38
Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

26
Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli ile görüştü

Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli ile görüştü

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir