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Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapıları kapatıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapılarının gece yarısından itibaren araç ve yaya geçişlerine kapatıldıği bildirildi.

DHA | 19.03.2020 - 02:28..
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Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birçok Avrupa ülkesinden seyahet durdurulurken, Avrupa'ya açılan sınır kapılarının da kapatılacağı açıklanmıştı.

SINIR KAPILARI GECE YARISI İTİBARİYLE KAPATILDI

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüssalgınını önlemek amacıyla gönderdiği genelgenin ardından, Edirne ve Kırklareli'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapıları gece yarısından itibaren araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.

Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapıları kapatıldı

YÜK TAŞIYAN TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLİYOR

Ancak, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapısı'ndan yük taşıyan tırlarınların geçişlerine izin veriliyor.

TÜRK VATANDAŞLARI ÜLKEYE GİRİŞ YAPMAK İÇİN SINIRA AKIN ETTİ

Duyurunun ardından Bulgaristan'da, bulunan Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na akın etti. Buradan araçlarıyla ülkeye son anda yoğun şekilde giriş yapılırken, Bulgaristan'a çıkış bekleyen vatandaşlar da komşu ülkeye geçiş yaptı.

Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapıları kapatıldı

"SON ANDA ÜLKEYE GİRİŞ YAPTIK"

Bulgaristan'ın Harmanlı kentinden saat 23.58 sıralarında giriş yapan Salih Şenoğlu, "Gebze'de oturuyorum. 10 gündür Bulgaristan'da bulunuyordum. Bugün açıklamayı duyduktan sonra koşa koşa Kapıklule'ye geldik ve son anda ülkeye giriş yaptık. Bulgaristan'da bizde olduğu gibi koronavirüs önlemleri var." dedi.

"GEÇ KALDIĞIM İÇİN GEÇİŞİME İZİN VERMEDİLER"

Bulgaristan'ın Silevengrad kentinde çalışan Hakan Taşdemir ise saat 00.00'ı geçtikten kısa süre sonra sınır kapısına geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geri gönderilen Taşdemir, "Bugün akşam saatlerinde sınır kapılarının kapanacağı haberini aldım ve hemen harekete geçtim. İstanbul'dan sırt çantamı alarak yola koyuldum. Geç kaldığım için geçişime izin vermediler. Şimdi geri dönüyorum." diye konuştu.

Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapıları kapatıldı

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