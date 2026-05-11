Yunanistan'da bomba yüklü İDA krizi

Komşuda problemler bitmiyor..

Tüm savunma sanayiini Batı’ya muhtaç hale getiren Yunanistan’da, İnsansız Deniz Aracı(İDA) krizi başladı.

The Guardian, Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki tatil adası olan Lefkada kıyılarında, balıkçılar tarafından motoru çalışır halde bir insansız deniz aracının (İDA) bulunduğuna dair bir haber yayımladı.

100 KİLO PATLAYICI TAŞIYAN DENİZ ARACI

Haberde; 7 Mayıs’ta meydana gelen olayda, balıkçıların denizde sürüklenen cismi fark ederek Yunan Sahil Güvenliği’ne bildirdiği, ardından aracın limana çekilerek yetkililere teslim edildiği aktarıldı.

Yunanistan’da aracın askeri amaçlı üretilmiş olabileceği, yaklaşık 100 kg patlayıcı taşıyan uzun menzilli bir kamikaze deniz aracı olabileceğine dair haberler ortaya çıktı.

SAHİL GÜVENLİĞİNE DAİR ENDİŞELER ARTTI

Haberin ardından, Yunanistan Sahil Güvenliğine dair ilgili endişeler daha da arttı.

Olay Yunanistan’da, siyasi tartışmalara yol açtı.

ASKERİ KAPASİTEDEN YOKSUNLUĞUNU GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, “Ne olduğunu biliyoruz ve içinde ne olduğunu da aşağı yukarı biliyoruz.” diyerek Yunanistan’ın askeri kapasiteden yoksun olduğu yönündeki endişeleri gidermeye çalıştı.

Yaşanan bu olay, Avrupa Birliği’ne girmiş, Avrupa’dan milyarlarca euro yardım alan bir ülkenin deniz güvenliğini bile sağlayamadığı hakkında tartışmalar doğurdu.

ÜLKE TEHDİTLE BAŞA ÇIKMAYA HAZIRLIKSIZ

Siyasi muhalefet, Atina’daki merkez sağ hükümeti bu tür silahların oluşturduğu tehditle başa çıkmaya hazırlıksız olmakla suçladı.

“YUNAN HALKININ HİÇBİR ŞEY ÖĞRENMESİNE İZİN VERMİYOR”

Ana muhalefet partisi PASOK’un savunma sözcüsü Michalis Katrinis, şunları söyledi: “Sayın Dendias bize her şeyi ‘bildiğini’ söyledi, ancak Yunan halkının insansız deniz aracının kökeni, amacı ve Lefkada çevresinde engelsiz bir şekilde nasıl bulunduğu hakkında hiçbir şey öğrenmesine izin verilmiyor.” diyerek iktidarı eleştirdi.

Yunanistan muhalefetine iktidar tarafından herhangi bir cevap verilmeyerek konu kapatılmaya çalışıldı.

KIYILARINI KORUYAMAYACAK DURUMDA

Yunanistan’da bu olayın daha da duyulmasıyla, ülkenin kıyılarını koruyamayacak bir durumda olduğu iddiaları büyük yankı buldu.

Soruşturma devam ederken, insansız aracın kesin olarak kime ait olduğu ve bölgeye nasıl ulaştığına dair Yunanistan makamlarından açıklama gelmedi.