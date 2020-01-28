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Yunanistan'da çocuk başı 2 bin euro teşvik

Genç nüfusun azlığı ile başa çıkmayan Yunanistan, sorunu teşviklerle çözmeyi planlıyor.

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 15:53..
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10 milyon nüfuslu Yunanistan, genç nüfus için harekete geçti.

Yunanistan parlamentosu 2020 itibariyle ülkede doğacak her çocuk için bir kereye mahsus 2 bin euro ödenmesini öngören yasa tasarısını kabul etmeye hazırlanıyor.

Tasarı ilgili parlamento komitesinde çoğunluğun onayını aldı.

GENÇ NÜFUS İÇİN TEŞVİK

Hükümet 2 bin euroluk ödeneğin, ebeveynlere çocuk yetiştirdikleri ilk yıllarda önemli bir destek sağlayarak teşvik edici bir etki yaratmasını bekliyor.

Tasarının parlamentoda onaylanması halinde 1 Ocak 2020 itibariyle doğacak her çocuğa verilecek yardım, iki eşit taksitle ödenecek.

Ödenekten yararlanacak hak sahibi ailelerin yıllık gelirinin 40 bin euroyu aşmaması gerekiyor. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelenler içinse en az 12 yıl Yunanistan'da yaşamış olma koşulu öne sürülüyor.

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