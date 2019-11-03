Yunanistan'da göçmen krizi yaşanıyor

Türkiye'de yaşayan göçmenlerin Batı Avrupa ülkelerine gitmek için kullandığı en önemli güzergah olan Yunanistan'a 4 ayda Türkiye üzerinden 40 bin sığınmacı geçiş yaptı.

YUNAN ULUSLAL GÜVENLİK SORUNU İLAN ETTİ

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunanistan'da kamplarda yaşayan mültecilerin durumunun felaketin eşiğinde olduğunu açıkladı. Yunanistan ise 4 ayda 40 bin göçmenin Yunanistan'a gelmesini “Ulusal güvenlik sorunu” olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE TEDİTTE BULUNMUŞTU

4 milyon Suriyeli mülteciye evsahipliği yapan Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde 1 milyon mültecinin geri dönüşü için yaptığı plana uluslararası destek bulamaması durumunda “kapıları açma” tehdidinde bulunmuştu.