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Yunanistan'da korona nedeniyle eğitime 14 gün ara verildi

Yunanistan'da koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verileceği bildirildi.

AA | 10.03.2020 - 19:22..
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Avrupa koronavirisün pençesinde.

İtalya'da çok sayıda insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını, diğer Avrupa ülkelerinde alınan tedbirlerle önlenmeye çalışılıyor.

Bu kapsamda Yunanistan'da da bir dizi önlem alındı.

Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı yazılı açıklamada, salgınının ülkede yayılmasına karşı eğitim kurumlarına yolladığı talimatları paylaştı.

EĞİTİME 14 GÜN ARA

Üke genelindeki okulların tüm kademelerinin yarından itibaren 14 gün süreyle kapatılacağını belirten Kikilias, çalışan veliler ile durumdan etkilenen işletme ve eğitim personeline gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti.

VAKA SAYISI 89

Kikilias, açıklamasında, "Tüm Yunanlıların sorumluluk gösterme zamanıdır." ifadesini kullandı.  Koronavirüs salgınında vaka sayısının 89 olduğu Yunanistan'da bazı okullarda eğitime daha önce ara verilmişti.

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