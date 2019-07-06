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Yunanistan'da liderlerin ortak düşmanı Türkiye

Anketlerde Çipras'ın önünde olduğu gözüken Miçotakis, Türkiye'ye yönelik küstah çıkışlarıyla oy toplamaya çalışıyor.

Haber Merkezi | 06.07.2019 - 15:15..
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Yunanistan'da liderlerin ortak düşmanı Türkiye

Yunanistan'da seçim heyecanı var.

Adaylar, seçim kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerine kurdu.

Aleksis Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını kabul edilemez bulduğunu söyleyerek küstah çıkışlar yaptı.

EKONOMİK TEHDİT

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamasını isteyen Çipras, sondajların devam etmesi durumunda ise Türkiye'ye ekonomik yaptırım kararı alacağını söyledi.

Çipras'ın rakibi ise Yeni Demokrasi’nin Lideri Kiriakos Miçotakis.

Miçotakis de Çipras'tan farklı değil.

Yunanistan'da liderlerin ortak düşmanı Türkiye

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ..."

Seçim sürecinde sürekli Türkiye düşmanlığıyla öne çıkmaya çalışan Miçotakis, son olarak sondaj çalışmalarına ilişkin küstah bir tehditte bulundu: "Silahlı kuvvetlerimiz bu girişimlerin nasıl durdurulması gerektiğini biliyor ve bu güce de sahip. Ancak biz siyasetçiler işin o seviyeye gelmemesi için uğraş vermeliyiz"

Yunanistan'da liderlerin ortak düşmanı Türkiye

YUNANİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, Atina'daki değişimin ardından da yüksek gerilimde devam edecek gibi görülüyor.

15 PUAN VAR

Son anketlerde; Miçotakis, Çipras'ın yüzde 15 puan önünde.

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