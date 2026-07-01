Yunanistan'da siyasetçinin evinin bulunduğu binaya saldırı: 5 yaralı

Yunanistan’ın Selanik kentinde siyasi hedefli olduğu değerlendirilen saldırılarda art arda patlamalar meydana geldi. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi mensubu bir siyasetçinin yaşadığı binaya bırakılan patlayıcı düzenek sabah saatlerinde infilak ederken, olayda 5 kişi yaralandı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin aktardığı bilgilere göre, patlayıcı düzeneğin kamp tüpü kullanılarak hazırlandığı değerlendiriliyor. Saldırının hedefinde Yeni Demokrasi Partisi üyesi siyasetçi Afroditi Nestora’nın yaşadığı bina bulunuyordu.

PATLAMA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Sabahın erken saatlerinde binaya bırakılan düzenek henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce infilak ettirildi.

Patlamada siyasetçi Afroditi Nestora’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Şiddetli patlama, çevrede de büyük hasara yol açtı. Binanın önünde bulunan açık otoparktaki araç ve motosikletlerin kullanılamaz hale geldiği, patlamanın etkisiyle çıkan yangının ise binanın birinci katındaki daireye zarar verdiği bildirildi.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve inceleme başlatıldı.

AYNI SAATLERDE İKİ AYRI PATLAMA DAHA

Yetkililer, Selanik’te aynı saatlerde benzer nitelikte iki ayrı patlama daha yaşandığını açıkladı. Yeni Demokrasi Partisi’nden iki farklı siyasetçinin yaşadığı binaların girişlerine bırakılan düzeneklerin de infilak ettiği belirtildi.

Bu iki olayda ise can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, art arda yaşanan patlamaların bağlantılı olup olmadığını araştırmak üzere geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerlerinde delil toplama çalışmaları sürerken, saldırıların siyasi motivasyon taşıyıp taşımadığı da incelemeye alındı.

Yetkililer, kentte güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.