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Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Koronavirüs nedeniyle uygulamaya giren sokağa çıkma yasağı sonrası, Atina'da sokaklar boş kaldı.

AA | 23.03.2020 - 10:21..
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Yunanistan'da, koronavirüs salgını nedeniyle bu sabah saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün, halka sesleniş konuşmasında, iş ya da başka nedenlerden zorunlu olarak evden çıkma durumunda olan kişilerin, önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurarak yetkililerden izin alması ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerektiğini açıkladı.

Başkent Atina'nın Sintagma Meydanı'nın, yasak nedeniyle boş olması dikkat çekti.

YASAĞA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Yasağa uymayanlara 150 euro para cezası uygulanacağını kaydeden Miçotakis, sokağa çıkacak olanların ise özel izin almaları gerektiğini bildirdi.

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı ViDEO

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

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