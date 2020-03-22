Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yarından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Yunan Başbakan, yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek kapsamında bu kararın alındığını açıklarken, Pazartesi sabah saat 6’dan itibaren sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurdu.

YASAĞA UYMAYANLARA PARA CEZASI UYGULANACAK

Yasağa uymayanlara 150 Euro para cezası uygulanacağını kaydeden Yunan Başbakan, sokağa çıkacak olanların ise özel izin ile çıkabileceklerini bildirdi.

DÜKKANLAR KAPALI OLMASINA RAĞMEN HALK SOKAKLARA ÇIKMIŞTI

Yunan Hükümeti, halkın sokağa çıkmasını engellemek için dükkanların kapanması kararı almasına rağmen halk sokaklara çıkmış ya da tatile gitmişti.

Yunanistan'da koronavirüs nedeni ile 15 kişi hayatını kaybetti.